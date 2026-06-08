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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında yeni bir aşamaya geçildi. Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan bazı isimlere ait test sonuçlarının tamamlandığı bildirildi.

İddialara göre yapılan incelemelerde Aslıhan Turanlı, Aycan Yağcı, Eda Dora, Eren Kesimer, Fatih Karaca(Mabel Matiz), Semiha Bezek, Tarık Tunca Bakır, Volkan Bahçekapılı, Yağmur Ünal ve Yasemin İkbal'in testlerinde uyuşturucu madde bulgusuna rastlandı.

ADLİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Soruşturma dosyasına giren test sonuçlarının ardından ilgili kişiler hakkındaki adli sürecin sürdüğü öğrenildi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen bulguların diğer delillerle birlikte değerlendirileceği belirtildi.