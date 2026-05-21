Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında savcılığın talep ettiği tedbir kararları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılık, Mehmet Rahşan hakkında tutuklama talebinde bulundu. Oyuncu Aslıhan Turanlı ile şarkıcı Berkay Şahin’in de aralarında bulunduğu birçok isim için ise yurt dışı çıkış yasağı istendi.

ÇOK SAYIDA İSME YURTDIŞI YASAĞI

Soruşturma kapsamında Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora ve Cansu Tekin hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanması talep edildi.

Yaşar Özdaş için yurt dışı çıkış yasağıyla birlikte imza şartı istenirken, Hakan Aydın hakkında ise yurt dışı yasağı ve haftada iki gün imza verme yükümlülüğü talep edildi.

Şüphelilerin sevk işlemleri tamamlanırken, nihai kararın Sulh Ceza Hakimliği tarafından verileceği öğrenildi