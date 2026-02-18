Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülere bugün ne olacak?

Soruşturma Ekim Ayından Bu Yana Sürüyor

Uyuşturucu operasyonunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025’ten bu yana yürütüldüğü öğrenildi. Bu süre zarfında müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Dosya kapsamında şimdiye kadar 26 kişi tutuklandı.