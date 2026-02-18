Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
'CASUSLUK' DAVASINDA İLK DURUŞMA 11 MAYIS'TA
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülere bugün ne olacak?

İstanbul’da yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında dün sabah Murat Dalkılıç, Kaan Tangöze, İsmail Hacıoğlu, ve Adem Kılıçcı'nın da aralarında bulunduğu birçok sanatçı gözaltına alındı.

Saç ve Kan Örneği Alınacak

Gözaltına alınan ünlü isimler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün Adli Tıp Kurumu’na sevk edilecekler. Burada saç ve kan örnekleri alınacak, ardından şüpheliler yeniden emniyete götürülecek.

Kimler Gözaltında? İşte Tam Liste

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında dikkat çeken çok sayıda kişi bulunuyor:

Murat Dalkılıç

Kaan Tangöze

Kemal Doğulu

İsmail Hacıoğlu

Hakan Tunçelli

Barış Talay

Hakan Kakız

Murat Öztürk

Muratcan Kurt – Nailcan Kurt

Alihan Taşkın

Tolga Sezgin

Ramazan Bayar

Aygün Aydın

Buse Görkem Narcı

Furkan Koçan

Eski milli sporcu Adem Kılıçcı

Manken Tolga Kulakçı

Murat Dalkılıç Cephesinden Açıklama

Murat Dalkılıç’ın basın danışmanı Aras tarafından yapılan açıklamada, sanatçının suçlamalarla ilgisinin olmadığı savunuldu. Açıklamada,

“Kendisinin ifadesi alındıktan ve gerekli görülmesi halinde testler yapıldıktan sonra aklanacağına inancımız tamdır”
denildi. Dalkılıç’ın yalnızca geçirdiği burun ameliyatları sonrası verilen antibiyotikleri kullandığı belirtildi.

Üzerlerinde Uyuşturucu Bulundu

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, Kaan Tangöze, Barış Talay ve İsmail Hacıoğlu’nun üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu gelişme, soruşturmanın seyrini daha da ağırlaştırdı

Süreç Nasıl İşliyor?

Operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler:

Önce hastanede sağlık kontrolünden geçiriliyor

Ardından uyuşturucu testi için Adli Tıp’a sevk ediliyor

Son aşamada savcılığa ifade veriyor

Savcılığın talebine göre şüpheliler serbest bırakılıyor ya da mahkemeye sevk ediliyor.

Soruşturma Ekim Ayından Bu Yana Sürüyor

Uyuşturucu operasyonunun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 8 Ekim 2025’ten bu yana yürütüldüğü öğrenildi. Bu süre zarfında müzisyenler, menajerler ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Dosya kapsamında şimdiye kadar 26 kişi tutuklandı.

Etkin Pişmanlık ve Yeni Yakalama Kararları

Aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için başvuruda bulundu. Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.

