Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan çok sayıda kişi hakkında işlemler devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 kişiden 19’u tutuklamaya sevk edilirken, 7 kişi adli kontrole sevk edildi.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLEN İSİMLER
Binnur Buse, Gözde Anuk, Sedef Selen ev hapsi koşuluyla adli kontrolle sevk edilirken, Suat Yıldız, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Hakan Yıldız, Koray Bezli, Lerma Elmas, Merve Eryiğit, Merve Uslu, Veysel Avcı, Arif Altunbulak, Burak Altındağ, Ceyda Ersoy, Duygu Açıksöz, Ece Cerenbelli, Gizem Özköroğlu, Muzaffer Yıldırım, Nevin Şimşek, Özge Bitmez, Sevgi Taştan tutuklamaya sevk edildi.