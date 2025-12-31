İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında; TCK 188 (Uyuşturucu madde imal ve ticareti), TCK 190 (Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırma), TCK 191 (Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma), TCK 227 (Fuhuşa teşvik ve aracılık) suçlarından haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında oldukları belirlenen şüpheliler hakkında önemli bir adım atıldı.

Savcılık, şüphelilerin söz konusu suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirleri akladıkları yönünde tespitler üzerine, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında malvarlıklarına el konulmasına karar verdi.

7 İSMİN MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Ünlü isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında Kasım

Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert

Vidinli ve Ezgi Fındık'ın mal varlığına el konuldu.