Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

5)CEYDA ERSOY

Ablası Esra Ersoy ile 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988’de Mersin’de doğan ve Türkiye’de modellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan tanınmış bir isimdir. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Ersoy, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır.