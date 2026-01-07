Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan 26 kişiden 19’u tutuklamaya, 7'si adli kontrole sevk edilmişti. Tutuklanması talep edilen 19 isim tutuklandı. İşte o isimler

1) SEVGİ TAŞDAN

Sevgi Taşdan, Türkiye’nin önemli moda tasarımcılarından biridir. Özellikle kendi adını taşıyan markasıyla dikkatleri üzerine çeken Taşdan, tasarım, üretim ve kişiye özel kıyafet dikimi alanlarında hizmet vermektedir

2) ÖZGE BİTMEZ

Özge Bitmez, Türkiye'nin genç moda tasarımcıları arasında yer alan bir isim.

3) NEVİN ŞİMSEK

1994 doğumlu Nevin Şimşek, müzik kariyerinin yanı sıra ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil ile yaşadığı birliktelikle magazin dünyasında sıkça gündeme geldi. İstanbul’da dünyaya gelen Şimşek, müzikseverler tarafından özellikle “Kiralık Aşk” adlı single çalışmasıyla tanınıyor.

4) ECE CERENBELİ

5)CEYDA ERSOY

Ablası Esra Ersoy ile 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Ceyda Ersoy, 30 Eylül 1988’de Mersin’de doğan ve Türkiye’de modellik, oyunculuk ve sunuculuk yapan tanınmış bir isimdir. Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Ersoy, aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır.

6) BURAK ALTINDAĞ

Burak Altındağ, sosyal medya platformlarında paylaştığı mizahi içeriklerle tanınan bir sosyal medya fenomeni ve içerik üreticisidir

7)ARİF ALTUNBULAK

Bebek Hotel by The Stay’in genel müdürü olarak görev yapan, turizm ve otelcilik sektörünün tanınan isimlerinden biridir.

8) LERNA ELMAS

9) KORAY BEŞLİ

10) MUZAFFER YILDIRIM

1962 yılında doğan Muzaffer Yıldırım, 2026 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.. Günümüzde Bebek Otel by The Stay başta olmak üzere; The Stay Warehouse, The Stay Nişantaşı, The Stay Bosphorus ve The Stay Boulevard Nişantaşı gibi prestijli işletmelerin sahibidir. En son geçtiğimiz yaz Bodrum Cennet Koyu’nda Boby by The Stay isimli mekanı hizmete açmıştır.

Kaynak: Haber Merkezi
