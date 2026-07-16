Yeniçağ Gazetesi
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında aralarında Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş’ın da bulunduğu 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından Adli Tıp’a sevk edildi. Şüphelilerden saç ve kan örnekleri alındı. Adli Tıp'a sevk edilen 19 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 1

Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da olduğu 19 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 2

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 3
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 4

Soruşturma kapsamında, İlyas Yalçıntaş, Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Öner Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar, İrem Haznedar, Orhan Yıldız, Eylem ipek Şafak, Gökhan Şafak, Buğra Balkaya, Hilal Zeynep Hedbe, Volkan Büyükhanlı, Burak Çelik, Büşra Tatar, Feyza Cihan, Asude Mercan gözaltına alındı. Şüpheliler, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sağlık kontrolüne getirildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 5

ADLİ TIP'A GETİRİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, saç ve kan örneği vermek üzere Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi - Resim: 6

12 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

12 kişi Adli Tıp Kurumu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 5 kişi ise ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna sevk edilecek.

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