Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda sıcak gelişme: 12 isim adliyeye sevk edildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı veya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.