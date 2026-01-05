Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahıslardan 23'ü gözaltına alındığı belirtildi. 1'inin ise mevcut farklı suçtan tutuklu olduğu aktarıldı.

Gözaltına alınanlar arasında ünlü fenomen Burak Altındağ ve Kızılcık Şerbeti dizisinin Fatih karakterine hayat veren ünlü oyuncu Doğukan Güngör de var.

Uyuşturucu operasyonundaki gözaltı isimlerine yeni bir isim daha eklendi. Burak Doğan'ın haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin 'Fatih'i Doğukan Güngör de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

İfadelerinin ardından ünlüler bırakılmıştı. Şeyma Subaşı da kısa süre önce yakalama kararı ardından ülkeye gelmiş ve ifade vermişti.

İŞTE GÖZALTINA ALINANLARIN TAM LİSTESİ

25 kişiye yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınanların isimleri şöyle

1) BİNNUR BUSE ALPER

2) MERVE ERYİĞİT

3) ÖZGE BİTMEZ

4) VEYSEL AVCI

5) SEVGİ TAŞDAN

6) SEDEF SELEN ATMACA

7) ARİF ALTUNBULAK

8) DOĞUKAN GÜNGÖR

9) BURAK ALTINDAĞ

10) GİZEM ÖZKÖROĞLU

11) GÜLSÜM BAYRAK

12) SANİYE DENİZ

13) MERVE USLU

14) ECE CERENBELİ

15) BERNA ARACI

16) BÜLENT TETİK ( Cezaevinde )

17) LERNA ELMAS

18) CEREN YILDIRIM

19) GÖZDE ANUK

20) DUYGU AÇIKSÖZ

21) NEVİN ŞİMŞEK

22) HAKAN YILDIZ

23) MUZAFFER YILDIRIM

24) KORAY BEŞLİ

Ayrıntılar geliyor...