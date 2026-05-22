Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Adli Tıp Kurumundaki işlemleri sonrası Bakırköy Adliyesine götürülen 11 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine getirildi.

Şüphelilerden Mehmet Rahşan tutuklandı, Aslıhan Turanlı, Berkay Şahin, Volkan Bahçekapılı, Kübra İmren Siyahdemir, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu, Eda Dora, Cansu Tekin, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş, "yurt dışı çıkış yasağı" konularak adli kontrol tedbiriyle salıverildi.

Ayrıca, Hakan Aydın (Blok 3) ve Yaşar Özdaş hakkında "imza atma yükümlülüğü" getirildi.