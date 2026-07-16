Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda şuana kadar 8 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve MED Yapım sahibi Fatih Aksoy'un da olduğu öğrenildi.

Şuana kadar gözaltına alındığı öğrenilen isimler:

Toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada, Kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırdığı ve ya yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşılmakla; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı‘na, 16/07/2026 tarihinde 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmelerine yönelik talimat verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.