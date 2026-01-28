Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında Hadise Açıkgöz, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Berrak Tüzünataç, Demet Evgar ve Özge Özpirinçci’nin de aralarında bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler kan ve doku örneği alınması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

SAVCILIĞA İTİRAF DİLEKÇESİ

Cezaevindeki 88 tutukludan 33’ü itirafçı olmak istedi. Bu isimler arasında Bebek Otel Müdürü Arif Altunbulak, magazin yazarı Cihan Şensözlü ile İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in sevgilileri Ayşe Sağlam ve Tuanna İyigör de var.

Dilekçelerde, “Bildiklerimizi tüm samimiyetimizle anlatmak istiyoruz” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

28-30 Ekim 2022’de gerçekleşen 22 bin euroluk İstanbul– Kıbrıs özel jet seferine katılan firari Murat Gülibrahimoğlu, sevgilisi Rabia Karaca, Ayşe Sağlam, Tuanna İyigör ve Kıbrıs’taki kumar partilerinde yer aldığı öne sürülen Merve Eryiğit de tutuklananlar arasında.

Sabah'ın haberine göre, soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz’un da bulunduğu 8 şüpheliden Adli Tıp Kurumu’nda saç, idrar ve kan örneği alındı. İncelemelerde Çağla Boz, Koray Beşli ve Hakan Yıldız’ın kokain testi pozitif çıktı. 5 kişinin ise test sonucu negatif.