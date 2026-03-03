İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İstanbul’da sanat ve magazin dünyasını yakından ilgilendiren soruşturmalar sürüyor. Halktv'nin haberine göre, ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerle ilgili adli süreç netleşiyor.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

17 Şubat’ta 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dosyada “Uyuşturucu Madde Kullanmak”, “Fuhuşa Teşvik ve Aracılık Etme” ile “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanılmasını Kolaylaştırmak” suçlamaları yer aldı.

5 İSİM CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Barış Talay, Dilara Kırmıt, Ramazan Bayar, Tolga Kulakçı ve Tolga Sezgin hakkında tutuklama kararı verdi. Beş isim cezaevine gönderildi.

Aralarında eski milli boksör Adem Kılıçcı, Murat Öztürk ve sosyal medya fenomeni Aygül Aydın’ın da bulunduğu 12 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Oyuncu İsmail Hacıoğlu, modacı Kemal Doğulu ve Duman grubunun solisti Kaan Tangöze de adli kontrolle serbest bırakılan isimler arasında.

KAAN TANGÖZE’NİN TEST SONUCU POZİTİF

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze’nin (esrar-THC) sonucu pozitif çıktı. Kaan Tangöze hakkında yürütülen adli süreç devam ediyor.