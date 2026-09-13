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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Soruşturma kapsamında aralarında oyuncu Çağla Boz'un da bulunduğu 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında ekipler Çağla Boz'un evinde arama yaptı. Aramada hassas terazi ele geçirildiği ifade edildi.

ÇAĞLA BOZ KİMDİR?

1999 senesinde İstanbul'da dünyaya gelen Çağla Boz, eğitim hayatını da İstanbul'da devam ettirdi. Kariyerine modellik yaparak başlayan Boz, 5 Eylül 2019 yılında New York Fashion Week'te podyuma çıktı.

Sınır, Limit, Tozluyaka, Nehir, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aynasız Haluk dizi ve fimlerinde rol alan Çağla Boz, Kör Nokta dizisinde Gece karakterine hayat verdi.