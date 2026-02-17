Ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonun detayları ortaya çıkmaya başladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, ünlülere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda marihuana (esrar) esrar ele geçirildiği belirtildi.
ÜNLÜLER GÖZALTINDA
Operasyonda, şarkıcı Murat Dalkılıç, Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, oyuncu İsmail Hacıoğlu, boksör Adem Kılıçcı, Furkan Koçan, iş adamı ve 'Terzi' isimli mekanın işletmecisi Hakan Tunçelli, Murat Cevahiroğlu, Barış Talay, Hakan Kakız, Kemal Doğulu, Murat Öztürk, Alihan Taşkın, Tolga Sezgin, Ramazan Bayar, Aygün Aydın, Buse Görkem Narcı, gözaltına alındı. Öte yandan şarkıcı Edis Görgülü hakkında gözaltı kararı verildi.