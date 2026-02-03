Yeniçağ Gazetesi
03 Şubat 2026 Salı
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
İSTANBUL VE ANKARA'DA RAMAZAN PİDESİNİN FİYATI BELLİ OLDU
Anasayfa Magazin Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı

Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı

Ünlü dünyasında yeni bir lüks akım profesyonel stilistler gardıropları düzenliyor. Renk uyumu, kombinler ve tavsiyelerle tamamlanan hizmet gündem oldu.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 1

Ünlülerin gardıroplarını profesyonelce düzenletme trendi hızla yayılıyor.

1 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 2

Dolap boyutuna bağlı olarak 50 bin ila 150 bin lira arasında ücret ödeyen yıldızlar

2 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 3

Eve gelen stilistlere eşyalarını teslim ediyor.

3 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 4

Bu lüks hizmet, renk temelli sınıflandırma, özel kombin önerileri ve giyim tavsiyeleri içeriyor.

4 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 5

Hande Erçel ve Gamze Erçel

5 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 6

Pelin Akil, Merve Özbey

6 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 7

Futbolcular Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin bu hizmeti aldığı öğrenildi.

7 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 8

Sanat, müzik ve spor dünyasından pek çok ünlü, iç mimar ve bahçıvanın yanı sıra dolap düzenini de uzmanlara bırakıyor.

8 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 9

Anlaşma sonrası uygun tarihte stilistler eve geliyor, kıyafetleri renk ve uyum kriterlerine göre ayırıyor, kombinler hazırlıyor ve kullanım önerileri sunuyor.

9 10
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı - Resim: 10

Ünlülerin gösterişli giyinme odaları ve modern ev tasarımları da sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro