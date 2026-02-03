Ünlülerin gardıroplarını profesyonelce düzenletme trendi hızla yayılıyor.
Ünlüler dünyasında lüks akım: Kıyafet katlatma hizmeti dudak uçuklattı
Ünlü dünyasında yeni bir lüks akım profesyonel stilistler gardıropları düzenliyor. Renk uyumu, kombinler ve tavsiyelerle tamamlanan hizmet gündem oldu.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Dolap boyutuna bağlı olarak 50 bin ila 150 bin lira arasında ücret ödeyen yıldızlar
Eve gelen stilistlere eşyalarını teslim ediyor.
Bu lüks hizmet, renk temelli sınıflandırma, özel kombin önerileri ve giyim tavsiyeleri içeriyor.
Hande Erçel ve Gamze Erçel
Pelin Akil, Merve Özbey
Futbolcular Nuri Şahin ve Cenk Tosun gibi isimlerin bu hizmeti aldığı öğrenildi.
Sanat, müzik ve spor dünyasından pek çok ünlü, iç mimar ve bahçıvanın yanı sıra dolap düzenini de uzmanlara bırakıyor.
Anlaşma sonrası uygun tarihte stilistler eve geliyor, kıyafetleri renk ve uyum kriterlerine göre ayırıyor, kombinler hazırlıyor ve kullanım önerileri sunuyor.
Ünlülerin gösterişli giyinme odaları ve modern ev tasarımları da sosyal medyada yoğun ilgi görüyor.