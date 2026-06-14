Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

A Milli Futbol Takımımız, 24 yıl aradan sonra döndüğü Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı. Ay-yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından NEO Spor'da değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, hem teknik direktör Vincenzo Montella'yı hem de futbolcuları sert sözlerle eleştirdi.

Çelikler, "Artık Dünya Kupası'na bir gelin! Siz oraya turistik geziye gitmediniz. Montella'dan başlayarak Kenan dışında bütün futbolcular çok kötüydü." ifadelerini kullandı.

'ABDÜLKERİM BARDAKCI ANLATILAMAYACAK KADAR KÖTÜYDÜ'

Deneyimli yorumcu, bazı oyuncuların performanslarına da değinerek, "Abdülkerim Bardakcı anlatılamayacak kadar kötüydü. Merih'in durumuna üzüldüm. Uğurcan, sana ikinci gol yakıştı mı? Ferdi bile ileri çıkmıyor. Arda, topu beş kez soluna çekip hepsini auta attın. Bütün takım havalara girmiş. Montella çok kötüydü ama futbolcular da çok kötüydü." dedi.

Eleştirilerini sürdüren Çelikler, "Reklamlarda oynadınız, primleri aldınız. YouTuber olma Merih, biraz da futbol oyna. Sadece Montella'ya yüklenmek olmaz; futbolcularımızın ortaya koyduğu performans da çok kötüydü." sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.