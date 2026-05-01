Oscar ödüllü yönetmen Pavel Talankin, bu yıl kazandığı heykelciğiyle talihsiz bir olay yaşadı. Almanya’ya gitmek üzere 29 Nisan’da John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’nda uçağa binmeye hazırlanan yönetmenin el bagajında taşıdığı Oscar ödülüne, “potansiyel tehlike oluşturabileceği” gerekçesiyle izin verilmedi.

Lufthansa yetkilileri, ödülü özel bir kutuya koyarak kargo bölümüne aktardı. Ancak uçuş Almanya’ya ulaştığında heykelcik ortadan kaybolmuştu.

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada olaydan büyük üzüntü duyduklarını belirtirken, kayıp ödülün akıbetini belirlemek için kapsamlı bir iç soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Talankin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında bir okulda artan savaş propagandasını ele alan belgeseliyle bu yıl “En İyi Belgesel” Oscar’ını kazanmıştı. Yönetmen, ödülünü New York’taki bir üniversite etkinliğinde öğrencilerle paylaşmak amacıyla yanında taşıyordu.