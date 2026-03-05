Başarılı yönetmen Uluç Bayraktar, 2016 yılında Beyoğlu’nda bulunan dairesini Lara Ö. isimli kiracıya kiraya verdi. Ancak 2024 yılına gelindiğinde Bayraktar, dairesini geri almak istediğini belirterek kiracısından evi boşaltmasını talep etti.
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu’ndaki dairesini uzun süredir boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Bayraktar’ın “konut ihtiyacı” gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulunurken, kiracının evi tahliye etmesine karar verildi.Derleyen: Hande Karacan
Kiracı Lara Ö. ise evden çıkmayı kabul etmedi. Kira bedeline yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Evini geri alamayan Bayraktar, bunun üzerine hukuki yollara başvurarak tahliye davası açtı.
Mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar, kendisinin de kirada yaşadığını ve aylık 105 bin lira kira ödediğini ifade etti. Başka bir konutunun bulunmadığını belirten yönetmen, kiracısının evi boşaltmayı reddetmesi nedeniyle mağdur olduğunu ve bu nedenle dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.
Dava İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Bayraktar’ın konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğu kanaatine vardı. Gerekçeli kararda, yönetmenin makul ve samimi bir ihtiyaç nedeniyle dava açtığı belirtilerek kiracının evi tahliye etmesine hükmedildi.
ULUÇ BAYRAKTAR KİMDİR?
Uluç Bayraktar 1974, Gelibolu, Çanakkale doğumlu. Bayraktar Türk dizi yönetmeni.
Bayraktar, 2001 yılında Ege Üniversitesi iletişim fakültesinin Radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu.
2000 yılında TRT'de yayınlanan ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Şaşıfelek Çıkmazı" dizisinde yönetmen yardımcılığı ile dizi sektörüne adım attı. Ardından 2002 yılında Ziya ÖZTAN'ın yönettiği "Abdülhamit düşerken" adlı dizide yine yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı.
2010 yılında "Ezel" ile 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde "en iyi yönetmen" ödülüne lâyık görüldü.
YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLERİ
"Üç Kuruş", 2021-
"Babil", 2020
"Çarpışma", 2018-2019
"İçerde", 2016-2017
"Karadayı", 2012-2015
"Son", 2012
"Ezel", 2009-2011
"Menekşe ile Halil", 2007-2008
"Ezo Gelin" 1. Sezon, 2006
"Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı", 2006
"Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited", 2006
"Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen", 2006