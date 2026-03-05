Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti

Mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar, kendisinin de kirada yaşadığını ve aylık 105 bin lira kira ödediğini ifade etti. Başka bir konutunun bulunmadığını belirten yönetmen, kiracısının evi boşaltmayı reddetmesi nedeniyle mağdur olduğunu ve bu nedenle dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.