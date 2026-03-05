Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/6
Anasayfa Magazin Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti

Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, Beyoğlu’ndaki dairesini uzun süredir boşaltmayan kiracısına karşı açtığı tahliye davasını kazandı. Bayraktar’ın “konut ihtiyacı” gerekçesi mahkeme tarafından haklı bulunurken, kiracının evi tahliye etmesine karar verildi.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 1

Başarılı yönetmen Uluç Bayraktar, 2016 yılında Beyoğlu’nda bulunan dairesini Lara Ö. isimli kiracıya kiraya verdi. Ancak 2024 yılına gelindiğinde Bayraktar, dairesini geri almak istediğini belirterek kiracısından evi boşaltmasını talep etti.

1 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 2

Kiracı Lara Ö. ise evden çıkmayı kabul etmedi. Kira bedeline yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Evini geri alamayan Bayraktar, bunun üzerine hukuki yollara başvurarak tahliye davası açtı.

2 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 3

Kiracı Lara Ö. ise evden çıkmayı kabul etmedi. Kira bedeline yüzde 25 zam yaparak aylık 20 bin lira ödemeyi sürdürdü. Evini geri alamayan Bayraktar, bunun üzerine hukuki yollara başvurarak tahliye davası açtı.

3 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 4

Mahkemeye sunduğu dilekçede Bayraktar, kendisinin de kirada yaşadığını ve aylık 105 bin lira kira ödediğini ifade etti. Başka bir konutunun bulunmadığını belirten yönetmen, kiracısının evi boşaltmayı reddetmesi nedeniyle mağdur olduğunu ve bu nedenle dava açmak zorunda kaldığını dile getirdi.

4 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 5

Dava İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Bayraktar’ın konut ihtiyacının gerçek ve zorunlu olduğu kanaatine vardı. Gerekçeli kararda, yönetmenin makul ve samimi bir ihtiyaç nedeniyle dava açtığı belirtilerek kiracının evi tahliye etmesine hükmedildi.

5 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 6

ULUÇ BAYRAKTAR KİMDİR?

Uluç Bayraktar 1974, Gelibolu, Çanakkale doğumlu. Bayraktar Türk dizi yönetmeni.

Bayraktar, 2001 yılında Ege Üniversitesi iletişim fakültesinin Radyo, TV ve sinema bölümünden mezun oldu.

6 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 7

2000 yılında TRT'de yayınlanan ve yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Şaşıfelek Çıkmazı" dizisinde yönetmen yardımcılığı ile dizi sektörüne adım attı. Ardından 2002 yılında Ziya ÖZTAN'ın yönettiği "Abdülhamit düşerken" adlı dizide yine yönetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı.

7 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 8

2010 yılında "Ezel" ile 1. İsmail Cem Televizyon Ödülleri'nde "en iyi yönetmen" ödülüne lâyık görüldü.

8 9
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar'ın kiracı krizi sonlandı: Mahkeme kararını açıkladı: 'Başka evim yok' demişti - Resim: 9

YÖNETMENLİK YAPTIĞI FİLMLERİ

"Üç Kuruş", 2021-

"Babil", 2020

"Çarpışma", 2018-2019

"İçerde", 2016-2017

"Karadayı", 2012-2015

"Son", 2012

"Ezel", 2009-2011

"Menekşe ile Halil", 2007-2008

"Ezo Gelin" 1. Sezon, 2006

"Kabuslar Evi: Tanıdık Yabancı", 2006

"Kabuslar Evi: Kaçan Fırsatlar Limited", 2006

"Kabuslar Evi: Karanlıktan Gelen", 2006

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro