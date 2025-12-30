Ünlü yönetmen Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinde silahlı saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

TV100'den Evren Şenlik'in haberinde yer alan iddiaya göre saldırgan kasklı ve yönetmenin evinin kapısını çaldıktan sonra ateş açıyor.

Yaralanan Yüce hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken saldırgan ise kayıplara karıştı.

Kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

“Masum” ve “Kasaba” dizilerinin yönetmenliğini üstlenen Seren Yüce, 2010 yılında vizyona giren “Çoğunluk” filmiyle Altın Portakal "En İyi Film Ödülü"nü almıştı.

SEREN YÜCE KİMDİR?

1 Ocak 1975, İstanbul doğumlu. Bilkent Üniversitesi Arkeoloji Bölümü mezunu. Çok yönlü bir sanatçı.1999 yılından itibaren sektörde çeşitli görevler üstelenerek; birçok dizi ve sinema filminin yönetmenliği ya da senaristliği ve yapımcılığını yaptı.

Ödülleri:

En İyi İlk Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

Geleceğin Aslanı (Çoğunluk) / 67.Venedik Film Şenliği 2010

En İyi Senaryo (Çoğunluk) / 43.Siyad Türk Sineması Ödülleri 2011

En İyi Film (Çoğunluk) / 12.Mumbai Film Festivali 2010

En İyi Yönetmen (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010

En İyi Film (Çoğunluk) / 47. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2010

En İyi Film (Çoğunluk) / 4.Yeşilçam Ödülleri 2011

Yönetmeni Olduğu Film ve Diziler:

Kod Adı: Kulüp (TV Dizisi 2021)

Masum (TV Dizisi 2017)

Rüzgarda Salınan Nilüfer (Sinema Filmi 2015)

Çoğunluk (Sinema Filmi 2010)