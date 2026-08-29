Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu

MURAT KOPARAN KİMDİR?

Başaran, kendisini dijital platformlarda din düşünürü, düşünce akımı öncüsü ve kişisel gelişim yazarı olarak tanıtıyor. Yazılarında ve öğretilerinde sıklıkla ledün ilmi (gizli sırlar ilmi), kutsal kitap kehanetleri, Tevrat ve İncil metinlerinin yorumlanması ile küresel "Yeni Dünya Düzeni" konularını ele aldı. Dijital çalışmalarında sıkça Fırat bölgesine ve bu bölgenin teolojik/eskatolojik önemine atıfta bulunan bir yazar olarak biliniyor.' Mesih Nerede? Mesihle Tanış' en popüler dijital kitap çalışmalarından biridir.