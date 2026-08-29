Yeniçağ Gazetesi
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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu

İstanbul’un Üsküdar’da villasında ölü bulunan ünlü yazar Murat Koparan’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ve sarsıcı detaylara ulaşıldı. İhlas Haber Ajansını haberine göre Koparan’ın eski eşiyle telefonla görüştükten sonra kendisini vurarak yaşamına son verdiği iddia edildi.

Kaynak: DHA
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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 1

Üsküdar'da yazar Murat Koparan (37), yaşadığı villada başından vurulmuş halde ölü bulundu. İddiaya göre Koparan’la telefonda görüşen eski eşi Elif Feyza Y. (33), silah sesini duymasının ardından polise haber verdi. Eve giden sağlık ekipleri, Koparan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 2

İhlas Haber Ajansının haberine göre Üsküdar'daki villasında ölü bulunan yazar Murat Koparan'ın silahla kendini vurduğu ortaya çıktı.
Yazar Murat Koparan (37), 25 Ağustos'ta Üsküdar'da Bahçelievler Mahallesi’ndeki evinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Yapılan incelemede Koparan'ın, aynı gün eski eşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve sonrasında intihar olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ettiği aktarıldı.

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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 3

İddiaya göre, yazar Murat Koparan ile yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eski eşi Elif Feyza Y., olaydan yaklaşık 1 saat önce telefonda görüştü. Telefon görüşmesi sırasında, silah sesini duyan Elif Feyza Y. polise haber verdi.

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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 4

İhbar üzerine villaya polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, merdiven ile balkonuna ulaşarak içeri girdi. Villanın 3’üncü katındaki banyoda başından vurulmuş halde bulunan Koparan’ın, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 5

Ekiplerin villada yaptığı incelemede ruhsatsız olduğu değerlendirilen tabanca bulundu. Koparan’ın uzun süredir boş olan villada kaldığı öğrenildi.

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Ünlü yazar evinde ölü bulunmuştu: Sebebi belli oldu - Resim: 6

Koparan’ın cenazesi Fatih Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildi. Koparan’ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MURAT KOPARAN KİMDİR?

Başaran, kendisini dijital platformlarda din düşünürü, düşünce akımı öncüsü ve kişisel gelişim yazarı olarak tanıtıyor. Yazılarında ve öğretilerinde sıklıkla ledün ilmi (gizli sırlar ilmi), kutsal kitap kehanetleri, Tevrat ve İncil metinlerinin yorumlanması ile küresel "Yeni Dünya Düzeni" konularını ele aldı. Dijital çalışmalarında sıkça Fırat bölgesine ve bu bölgenin teolojik/eskatolojik önemine atıfta bulunan bir yazar olarak biliniyor.' Mesih Nerede? Mesihle Tanış' en popüler dijital kitap çalışmalarından biridir.

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Bu eserinde Mesih inancı, deccal sistemi ve insanlığın manevi kurtuluşu üzerine yoğunlaşmıştır.Kalki Huzurlarınızda: Son Avatar: Doğu felsefesi ile semavi dinlerin kıyamet alametlerini sentezlediği bir diğer dijital eseridir. Lacivert Dergi Yazarlığı: Derginin yazar kadrosunda yer alan Koparan; Batı dünyasındaki Hristiyan Siyonizmi, Evanjelizm, küresel elitlerin jeopolitik çıkarları ve dinler arası teopolitik mücadeleler gibi konularda derinlemesine analizler kaleme almıştır. Ayrıca toplumsal hafızada yer eden önemli isimlere dair biyografik portreler (Bir Halil Kantarcı Portresi) yazmıştır.

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