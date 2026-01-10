ABD’de Kick platformunda ‘Konvy’ adı ile paylaşımlar yapan ünlü yayıncının içinde olduğu araç kurşunların hedefi oldu. Ünlü yayıncı, arkadaşları ile içinde olduğu araca düzenlenen silahlı saldırı sırasında canlı yayındaydı. Saldırı anı bir anda sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı. Yaklaşık 12 saniye süren saldırıda ‘Konvy’ arkadaşlarının büyük panik yaşadığı görüldü.

Saldırı sırasında büyük panik yaşayan yayıncı ve yanındakiler kendilerini korumaya çalışırken, yayın silah sesleri ve çığlıklar arasında kesildi.

Ünlü yayıncının arkadaşı ve iş ortağı Adin Ross olayı doğruladı. ABD basınına yansıyan bilgilere göre saldırıda araç içindeki bir kişi yaralandı ve hastanede tedaviye alındı. Polis güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken yetkililer herhangi bir gözaltı bildirmedi. Öte yandan saldırının nedeni belirsizliğini koruyor.

Geçmişte yaptığı yayınlarda ve paylaşımlarda ırkçı ifadeler kullanan Konvy’a düzenlenen saldırı bir anda sosyal medya gündeminin üst sıralarına yükseldi. 'Konvy adlı yayıncının Kick’te 180 binin üstünde takipçisi bulunuyor.