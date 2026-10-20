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Kaynak: Haber Merkezi

Ekvadorlu sosyal medya fenomenleri Jose Luis ve Jose Armando Cevallos, 27 yaşında hayatını kaybetti. İkizlerin ölüm haberi ortak Instagram hesaplarından duyuruldu.

DAKİKALAR ARAYLA KALP KRİZİ

İkizlerin yakın arkadaşı Fernando Carrillo'nun açıklamasına göre, Jose Luis kalp krizi geçirdikten sonra kardeşler hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Jose Luis'in durumunu kontrol altına alırken, dakikalar sonra Jose Armando da kalp krizi geçirdi. İki kardeş de kurtarılamadı.

Instagram'da 60 binden fazla, TikTok'ta ise 835 bini aşkın takipçisi bulunan ikizler, hayatlarını ve rehabilitasyon süreçlerini sosyal medyada paylaşıyordu.