İstanbul’da 19 Mart günü yaşanan olayda, 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası yaşamını yitirmişti. Cinayetten sonra başlatılan soruşturmada şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu (28) gözaltına alınmıştı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ile Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Devam eden operasyonlarda ünlü türkücü İzzet Yıldızhan ile şüphelinin babası iş insanı ünlü armatör Bilal Kadayıfçıoğlu da gözaltına alınmıştı. Bilal Kadayıfçıoğlu ile ailenin yakın akrabası olan şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın, silahlı saldırının ardından Alaattin Kadayıfçıoğlu ile irtibata geçtikleri tespit edilirken düzenlenen operasyonlarla toplam şüpheli sayısı 10'a yükselmişti.

7 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kalması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, baba Bilal Kadayıfçıoğlu ise savcılıktan serbest kaldı.