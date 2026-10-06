Türkiye'de üretim yapan ve ürünlerini dünyanın dört bir yanına gönderen köklü firmalardan biri ekonomik darboğazla karşı karşıya kaldı. Temmuz ayında konkordato sürecine giren şirket hakkında mahkemeden yeni karar çıktı.
Ünlü Türk firma iflasın eşiğinde: 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyordu
Türkiye'nin önemli üreticilerinden biri için kritik süreç başladı. Ürünlerini 40'tan fazla ülkeye gönderen ve 3 ay önce konkordato başvurusu yapan şirket hakkında mahkemeden yeni karar çıktı. Firmaya borçlarını yeniden yapılandırabilmesi için 1 yıllık kesin mühlet verildi.Kaynak: Haber Merkezi
2009 yılında üretime başlayan firma; asansör kumanda kartları, asansör boy fotoseli, PMSM motor ve sürücü kartları, otomatik kapı kartları, asansör acil haberleşme sistemleri ile asansör hız kontrol cihazları üretiyor.
Şirket, 6 bin metrekarelik üretim bölümlerinde hazırladığı ürünleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.
ÖNCE 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET VERİLDİ
Mali sıkıntılar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunan şirket hakkında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 aylık konkordato geçici mühlet kararı verilmişti.
Firmanın üretim tesisinin yanı sıra sac işleme bölümü, teknoloji geliştirme merkezi ve İstanbul şubesi de faaliyetlerini sürdürüyordu.
Geçici mühlet sürecinin ardından şirketin geleceğine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
MAHKEMEDEN 1 YILLIK KARAR
Mahkeme, şirket hakkında 23 Eylül 2026 saat 14.40'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmesine karar verdi.
Geçici konkordato komiseri Abdulkadir Çetin'in de konkordato komiseri olarak görevine devam etmesi kararlaştırıldı.
Şirket böylece borçlarını yeniden yapılandırabilmek için bir yıllık resmi koruma sürecine girmiş oldu.
KRİTİK DURUŞMA 7 NİSAN 2027'DE
Mahkemenin açıklamasına göre davanın, muhtemel karar duruşmasının da gerçekleştirileceği yeni duruşması 7 Nisan 2027 saat 13.30'da yapılacak.
Konkordato talebine itirazı bulunanların ise gerekçelerini duruşma tarihinden en az üç gün önce yazılı olarak mahkemeye bildirmeleri halinde duruşmaya katılabilecekleri belirtildi.
1 YILLIK KESİN MÜHLET NE ANLAMA GELİYOR?
Bir yıl süreyle konkordato kesin mühleti verilmesi, borçlarını ödemekte güçlük yaşayan şirket veya kişiye borçlarını yeniden yapılandırabilmesi amacıyla mahkeme tarafından tanınan resmi koruma süreci olarak biliniyor.
Bu süreç, şirketin mali yapısını düzenleyebilmesi ve borçlarını belirlenen plan çerçevesinde yeniden yapılandırabilmesi için zaman sağlıyor.
MERAK EDİLEN FİRMA BELLİ OLDU
Mahkemenin 1 yıllık konkordato kesin mühleti verdiği şirketin, Konya'da faaliyet gösteren Konel Elektronik A.Ş. olduğu ortaya çıktı.
2009 yılında Konya'da üretime başlayan şirket, asansör sektörüne yönelik ürettiği çeşitli elektronik sistemleri 40'tan fazla ülkeye ihraç ediyor.