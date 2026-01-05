Çeşme Alaçatı Yat Limanı’nın sahibi olan ünlü turizmci Fatih Fil 5 Haziran 2025 tarihinde sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Emniyetin yaptığı çalışma sonrası Fatih Fil’i ayağından yaralayanların yeni nesil suç örgütlerinden Casperlar olduğu ortaya çıktı.

Saldırı sonrası Emniyet’in incelediği güvenlik kamera kayıtlarından saldırıyı gerçekleştirenlerin Berat Ramazan Albay ve Ebubekir Işıktaş olduğu tespit edildi.

Bu olayla ilgili Çeşme Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Bu şahısların Alaçatı’ya gelip Doka Otel’e kimlik vermeden giriş yaptıkları. Otel parasını Özkan Yılmaz adlı kişinin ödediği iddia edildi.

Tetiği çeken Berat Ramazan Albay Fatih Fil ile aralarında tartışma olduğu için vurduğunu iddia ederek şöyle dedi:

“Ben İstanbul'dan buraya tatil yapmak için gelecektim. Çeşme'de Onur Tepe isimli arkadaşımla buluşacaktım. Ben ondan önce Alaçatı'ya geldim ancak o henüz gelmemişti. Onur Tepe'nin bana ayarladığı otelde Ebubekir vardı. Normal tatilimi yaparken olayın olduğu gün ben ve kız arkadaşlarım ile birlikte Ebubekir çarşıya dolaşmaya çıktık. Dolaşırken dosyada yer alan mağdur ile aramızda çarpışma oldu, kendisi ile aramızda tartışma çıktı. Sonrasında tartışma büyüdü daha sonrasında Ebubekir bana engel olmaya çalıştı, bende bir anlık hırsla mağdura ateş edip vurdum. Ben Çeşme'ye 02/06/2025 tarihinde geldiğimde Salim ve Ebubekir otelde vardı. Resepsiyona önceden ismim verildiği için adımı soyadımı verdim beni otele kabul ettiler, yerimin ayarlandığını söylediler. Resepsiyonda genç birisi vardı ben bu şahsı tanımıyorum. Ben kendi ismimi söyledim ve o bana yeriniz ayarlandı dedi odaya yönlendirdi. Ben odaya geçtiğimde odada silah yoktu. Olayda kullandığım silah bana aitti ben odaya gittiğimde kendi şahsi silahım zaten yanımdaydı. Otelde görevli Mücahit Çorapçı ile sadece resepsiyonda karşılaştım başkaca bir diyaloğum olmadı. Özkan Yılmaz isimli şahsı tanımıyorum. Beni Onur Tepe otele gönderdi. Fevzi Ulusoy ismini sizden şu anda ilk defa duyuyorum.”

UYUŞTURUCU İDDİASI

Ancak dosyada yer alan bir ifade olaya başka boyut taşıdı. Umutcan Gezer adlı kişi bu vurulma olayının altında yatanın Necati Arabacı’ya ait uyuşturucunun yakalanması olduğunu iddia etti.

Umutcan Gezer’in ifadesi şöyle:

"Bu işin içinde Hamuş diye bir şahıs varmış ben cezaevinde Ebubekir ile aynı şahısta kalırken bunu öğrendim. Bu Hamuş isimli şahıs casperların lideriymiş. Bu olaydan dolayı can güvenliğim bulunmamaktadır. Cezaevinde de bunların adamları vardır. Aynı koğuşta kaldığım şahıslar beni konuşmamam ve dilekçe vermemem için darp ettiler. Ben size birçok defa dilekçe yazmaya yeltensem de koğuşta kalan diğer hükümlüler dilekçemi yırtıyorlardı. Sonrasında revire gidecek bir şahıs vardı kapı açıldı kendimi dışarı attım ve beni kurtarın dedim. Daha sonrasında benim koğuşumu değiştirdiler. Sonrasında da dilekçemi yazarak size gönderdim. Benim hesabıma para gönderen kuyumcu Ali Nacar, Ali Sarı'nın arkadaşıdır. Ben Ali Nacar'ın saklandığı yeri biliyorum. Şüpheli Ebubekir şüphelileri kendisi ayarlayıp İstanbul'a getirmiştir. Öğrendiğim kadarıyla bu işi şüpheli Salim Işıktaş'a yaptıracaklardı ancak şüpheli Salim Işıktaş korkmuş ve geri gitmiş. Alı Sarı isimli şahıs bildiğim kadarıyla Hamuş isimli şahıs ile uyuşturucu işi de yapmaktadır. Ali Sarının talimatları doğrudan aldığını biliyorum. Talimatları Hamuş'tan telefonla doğrudan almıştır. Bu ifadelerimin kesinlikle gizli kalmasını istiyorum. Telefonumu vermeme sebebim kesinlikle olaya ilgili değildir. Silahlı fotoğraflarım olduğu için korktuğumdan dolayıdır. Ali Nacar'ın adresi Çiğli ilçesinde Evka 2 Mahallesinde’dir.

Belki annesinin evi olan Karşıyaka Nergis Mahallesinde olabilir. Ali Sarı ifadesinde Ebubekir ve Berat'ı tanımadığını söylemiş ise de yalan söylemiştir. Çocukları getiren kendisidir. Ali Sarı bana Ebubekir ve Berat için alış veriş yapar mısın dedi. Bildiğim kadarıyla şüphelilerin kaldığı evi de Ali Sarı ayarlamış ve arkadaşı Mert'in üzerine o evi tutmuş. Ali Sarı'nın bana rica etmesi üzerine ben Mehmet Güzelel'den alış veriş yapmasını istedim. Kendisi alış veriş yapmak için beni görüntülü aradı ve alınacakları Ali Sarı seçti. Görüntülü konuşurken Ali Sarı hangi kıyafetlerin alınacağını Mehmet Güzelel'e değil bana söylemiştir. Ben Mehmet Güzelel'e söyledim. Ebubekir bana cezaevindeyken İzmir ili Basmane ilçesinde bir iş daha yapacaktık sonrasında yurt dışına çıkacaktık şeklinde konuşmuştur. Ebubekir cezaevinde bana savcılıkta bir isim söyledim o isimde yalan. Benim duyduğum kadarıyla ve Ebubekir'lerin konuştuklarından duyduğum Aliağa taraflarında Necati Arabacı'nın yüklü miktarda uyuşturucusu yakalanmış. Herhalde mağdurun bu uyuşturucunun yakalanmasında etkisi olduğu. Bu sebeple aralarında husumet olabileceğinin konuşulduğunu duydum. Ali Sarı'nın olayın merkezinde olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Ali Nacar ve kardeşi Can Nacar sürekli Ali Sarı ile birliktedir. Ali Nacar bu kıyafetlerin alınması için parayı atarken ne için atıldığını bilmemesi mümkün değildir. Şüphelilerin yakalandığı evde kalmasını Ali Sarı benden istemiştir. Ben adli kontrol şartıyla serbest kalmamı talep ederim ve serbest bıraktığınız takdirde her türlü olayı aydınlatmaya hazırım. Namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir.”

Olayda vurulan Fatih Fil ise ifadesinde bu saldırıyı yapanlardan şikayetçi olduğunu, kendisini kimsenin tehdit etmediğini söyledi.