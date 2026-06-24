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Kaynak: Haber Merkezi

Dik yamaçlara kurulu rengarenk evleri ve büyüleyici sahil şeridiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi’nin gözbebeklerinden biri olan İtalya'daki Cinque Terre Ulusal Parkı, turist yoğunluğunu ve artan kazaları kontrol altına almak için kuralları sıkılaştırdı. Özellikle sosyal medya paylaşımlarının etkisiyle popülaritesi zirveye çıkan zorlu yürüyüş parkurları, uygunsuz ekipmanla yola çıkan turistler nedeniyle sık sık tehlikeli kazalara sahne oluyordu. Bu duruma "dur" demek isteyen bölge yönetimi, yeni sezon itibarıyla radikal tedbirleri hayata geçirdi.

130 BİN TL'LİK "PARMAK ARASI TERLİK" CEZASI

Alınan yeni kararlara göre, ulusal park içindeki zorlu patikalarda parmak arası terlik, sandalet veya doğa yürüyüşüne elverişli olmayan ayakkabılarla dolaşmak kesinlikle yasaklandı. Parkurlarda sıklaştırılan denetimler sırasında kuralı ihlal ettiği tespit edilen ziyaretçilere, 2 bin 500 euroya (yaklaşık 130 bin TL) kadar idari para cezası kesilecek.

Uzmanlar, bölgenin kaygan zeminli yapısı ve uçurumlu dik yamaçları göz önüne alındığında, getirilen bu katı kuralın sadece bir yasak değil, aynı zamanda hayati bir güvenlik kalkanı olduğuna dikkat çekiyor.

TEDBİRLER SADECE AYAKKABIYLA SINIRLI KALMADI

Aşırı turist yoğunluğunun yarattığı riskleri sıfıra indirmeyi hedefleyen Cinque Terre yönetimi, kalabalığı yönetmek için kapsamlı bir strateji de yürütüyor.

İnsan trafiğinin en yoğun olduğu Monterosso-Vernazza hattında, özellikle kalabalık saatlerde olası çarpışmaları ve izdihamları önlemek amacıyla yürüyüşler artık "tek yönlü" olarak gerçekleştirilecek.

Ulusal parkın sınırları içerisinde yer alan parkurları kullanmak isteyen tüm ziyaretçilerin, günlük olarak düzenlenen "Cinque Terre Kartı"nı temin etmeleri zorunlu kılındı. Bu kartı olmayan tatilciler parkurlara alınmayacak.