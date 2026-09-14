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Rusya'nın Ukrayna'nın Odessa kentine düzenlediği saldırılar, Ukraynalı tenisçi Dayana Yastremska'nın aile evini de vurdu. Füze ve İHA'larla gerçekleştirilen saldırıların ardından evin büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Yastremska'nın yıllar boyunca biriktirdiği kişisel eşyaları ve aile hatıralarının büyük bölümü enkaz altında kalırken yıkımın ardından ortaya çıkan bir ayrıntı dikkat çekti.

ENKAZDAN ROLAND GARROS HATIRASI ÇIKTI

Ağır hasar gören evde yapılan incelemelerde Yastremska'nın tenis kariyerinden kalan Roland Garros havlusunun sağlam olduğu görüldü.

Ukraynalı tenisçi, enkazın arasından çıkan havlunun görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak ailesinin evinde meydana gelen yıkımı gösterdi.

SALDIRILARDA CAN KAYIPLARI YAŞANDI

Odessa'ya yönelik saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 30 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kentte çok sayıda bina ve aracın da zarar gördüğü belirtildi.

Yastremska, yaşananların ardından uluslararası tenis kuruluşları WTA ve ITF'in Ukrayna'daki savaş karşısındaki tutumunu da eleştirdi.

GRAND SLAM'DE YARI FİNAL GÖRDÜ

26 yaşındaki Yastremska, profesyonel kariyerinde 3 WTA tekler şampiyonluğu kazandı.

Kariyerinde dünya sıralamasında 21'inciliğe kadar yükselen Ukraynalı tenisçinin Grand Slam turnuvalarındaki en önemli başarısı ise 2024 Avustralya Açık'ta yarı finale çıkması oldu.

Yastremska, 2026 sezonunda ayrıca 2 WTA 125 turnuvasında şampiyonluk yaşadı.