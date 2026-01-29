Ünlü temizlik markasının bir ürününde ambalajında güvenli ürün etiketi yer almadığı için ürün hakkında toplatılma kararı alındı.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Formula 505 markalı temizlik ürününün kullanımının sağlıksız ve güvensiz olduğunu tespit etti.

TÜKETİCİ GÜVENLİĞİNİ ZEDELİYOR

Bakanlığın açıklamasında, ürünün ambalajında yer alması gereken TS EN ISO 11683 standardına uygun dokunsal tehlike işaretinin bulunmadığı ve bu nedenle risk oluşturduğu belirtildi. Bu tür standart eksikliklerinin, tüketici güvenliği açısından önemli olduğu vurgulandı.

İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.