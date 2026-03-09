Ünlü şef Batuhan Ergül restoranda kabusu yaşadı: Köfteden cam çıktı, dili kesildi

Ünlü şef Batuhan Ergül, İstanbul'un büyük bir AVM'lerinden birinden yemek sipariş etti. Ergül, yemekten çıkan cam parçaları nedeniyle hastanelik oldu.
İstanbul'un dev AVM'lerinden birinde skandal yaşandı. Şef Batuhan Ergül'ün dilini kesen cam parçaları adliyeye taşındı. 'Taksirle yaralama' suçundan soruşturma başlatılırken, işletmenin sosyal medya üzerinden yaptığı 'takipçi' savunması ise pes dedirtti.Derleyen: Dilem Taştan
Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, İstanbul'un devasa alışveriş merkezlerinden birinde akşam yemeğine çıkan şef Batuhan Ergül, hiç beklemediği, sarsıcı bir olayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayın detayları netleşti. Alınan bilgilere göre, 1947 yılından beri faaliyet gösteren köklü bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olan ve yakın dönemde televizyonlardaki popüler bir yemek yarışmasında boy gösteren şef Batuhan Ergül, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan restorana yemek yemeye gitti.
Ergül, sipariş ettiği köfteyi yemeye başladı. Yemeğinden aldığı birkaç lokmanın ardından ağzında sert bir cisim ve keskin bir acı hissetti. tabağını kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı. Yemeğin içerisinden irili ufaklı cam parçaları çıktı.
Ergül cam parçalarını farketmeden çiğnedi. Ön sağ dişinde kırık meydana gelirken, dilinde ise kesikler oluştu. Acı içinde durumu restoran çalışanlarına bildiren gence, iddiaya göre "Yetkili kimse yok" dedi.
İşletme yetkilileri, meselenin önemini fark edince yaptıkları hatayı kabul ederek talihsiz genci vakit kaybetmeden hastaneye ulaştırdı.
"Yemeği yerken içinden cam parçası çıktı. Dişim kırıldı, dilimde kesikler oluştu. Yaşanan bu ihmalkarlık nedeniyle işletmeden davacı ve şikayetçiyim" dedi.
Kısa süre önce sosyal medya hesaplarını devre dışı bırakan genç şef, işletmenin insan kaynakları departmanından işittiği ifadeler karşısında adeta hayrete düştü.
Batuhan Ergül şunları söyledi:
"Karşı taraf sosyal medya hesabımı istedi. İlk başta her koşulda yanımda olduklarını söylediler fakat sonra yüksek takipçim olmadığı için gerekli özen gösterilmedi ve durumu sosyal medya hesaplarımda paylaşmamam konusunda uyardılar. Paylaşırsam benim için dezavantajlı olacağını söylediler".
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili "Taksirle Yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.