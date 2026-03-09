Ünlü şef Batuhan Ergül restoranda kabusu yaşadı: Köfteden cam çıktı, dili kesildi

Sabah'tan Batuhan Altınbaş'ın haberine göre, İstanbul'un devasa alışveriş merkezlerinden birinde akşam yemeğine çıkan şef Batuhan Ergül, hiç beklemediği, sarsıcı bir olayla karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz aylarda yaşanan olayın detayları netleşti. Alınan bilgilere göre, 1947 yılından beri faaliyet gösteren köklü bir lokum fabrikasının dördüncü kuşak temsilcisi olan ve yakın dönemde televizyonlardaki popüler bir yemek yarışmasında boy gösteren şef Batuhan Ergül, Bayrampaşa'daki bir alışveriş merkezinde bulunan restorana yemek yemeye gitti.