Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Deniz Seki, İstanbul'daki evinde gece 03.30 sıralarında balkona çıkarken kaygan zemin nedeniyle düşerek yaralandı.

Kazada kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilen şarkıcı ameliyata alındı.

Ameliyat sonrası Deniz Seki'nin bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerinin kısıtlanacağı bildirildi.

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İstanbul’daki evinde geçirdiği talihsiz kaza sonucu yaralandı. Gece saatlerinde balkona çıkmak isterken ayağının kaymasıyla düşen Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edildi. Şarkıcının tedavisi için ameliyata alındığı öğrenildi.

BALKONA ÇIKARKEN DÜŞTÜ

Deniz Seki, İstanbul’daki evinde gece saat 03.30 sıralarında kaza geçirdi. İddiaya göre ayakları ıslak halde balkona çıkmaya çalışan Seki, zeminin kaygan olması nedeniyle dengesini kaybederek düştü.

Kazanın ardından Seki’nin çalışma arkadaşı Cemal Günbaş tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şarkıcı, burada tedavi altına alındı.

KALÇASINDA KIRIK, OMURGASINDA ZEDELENME

Hastanede yapılan tetkiklerin ardından Seki’nin kalça kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme olduğu belirlenirken, ünlü şarkıcı hemen ameliyata alındı.

BİR SÜRE YATAK İSTİRAHATİ YAPACAK

Ameliyatın ardından Deniz Seki’nin iyileşme sürecinin yakından takip edileceği öğrenildi. Şarkıcının bir süre yatak istirahati yapacağı ve hareketlerinin kısıtlanacağı bildirildi.

DENİZ SEKİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA

Deniz Seki'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla şu ifadelere yer verildi:

KAMUOYUNA DUYURULUR

Dün geceki konserinin ardından, evinde kedilerine ve köpeklerine mama vermek üzere bulunduğu sırada, kaygan zeminde ayağının kayması sonucu talihsiz bir şekilde düşen Deniz Seki, evde bulunan çalışma arkadaşları tarafından ambulansla ivedilikle hastaneye kaldırılmıştır.

Yapılan kontrollerde, leğen kemiği ve omurgasında zedelenme tespit edilen Deniz Hanım, kısa süre içerisinde ameliyata alınmıştır. Çok şükür, ameliyatı başarılı geçmiş olup şu anda sağlık durumu gayet iyi ve dinlenmektedir.

Basında yansıyan bu talihsiz kazayla ilgili, merak eden ve endişelenen herkesi doğru bilgilendirmek istedik. Özellikle bazı haberlerde yer alan, Deniz Hanım'ın balkondan aşağıya düştüğü yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kaza, evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu gerçekleşmiştir.

Deniz Hanım'ın sağlık durumu iyi olup, doktorları tarafından yakından takip edilmektedir.

Arayan, soran, güzel dileklerini ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ederiz.

Bir süre dinlenmesinin ardından, en kısa zamanda yeniden sahnede sevenleriyle buluşacaktır.

Sevgi ve teşekkürlerimizle.

Deniz Seki'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sanatçının sağlık durumuna ilişkin son bilgiler paylaşılırken, kamuoyunda yer alan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, tedavisinin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi.