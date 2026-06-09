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90'lı yılların unutulmaz pop yıldızlarından Çelik, bu kez müzik kariyeriyle değil sosyal sorumluluk örneği olan davranışıyla gündeme geldi.

Daha önce depremzedelere yönelik yardımlarıyla dikkat çeken ünlü sanatçı, Samsun'da yaptığı anlamlı paylaşımla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SOKAK SOKAK KAĞIT ATIK TOPLADI

Çelik, Samsun'da bir gününü kağıt atık toplayıcısı Serpil Hanım ile geçirdi. Sokak sokak dolaşan sanatçı, kağıt atık toplayarak emek veren vatandaşların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, o anları kişisel sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşırken, kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Şarkıcı Çelik, Samsun'da sokak sokak gezip kağıt atık topladı.



“Serpil Hanımla bir tam günü birlikte geçiriyoruz”



Çelik son dönemlerde konser için gittiği kentlerde mahalle bakkallarında veresiye defterlerinde borçları kapatarak gündeme gelmişti. pic.twitter.com/HtOFL9XRPp — 10Dakika (@10dakikacomtr) June 9, 2026

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Yaptığı paylaşımın altına, "Serpil Hanım'la bir tam günü birlikte geçiriyoruz" notunu düşen Çelik, sosyal medyada takdir topladı.

Sanatçının paylaşımı, hem çevre bilincine hem de geri dönüşüm emekçilerinin çalışma koşullarına dikkat çekmesi nedeniyle takipçilerinden olumlu geri dönüşler aldı.