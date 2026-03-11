Ünlü şarkıcı büyüyünce babasının kopyası çıktı: Dua Lipa'nın şaşırtan benzerliği

Pop müziğin küresel ikonu Dua Lipa, sadece hit şarkıları ve kapalı gişe konserleriyle değil, ailesine olan sarsılmaz bağlılığıyla da magazin dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alıyor.
Müzik dünyasının zirvesindeki isim Dua Lipa, babası Dukagjin Lipa’nın doğum gününü kutlarken paylaştığı gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı; benzerlikleri ağızları açık bıraktı.Derleyen: Hava Demir
Geçtiğimiz Ağustos ayında 30 yaşına giren ve yakışıklı oyuncu Callum Turner ile evlilik yolunda ilk adımı atan ünlü yıldız, başarıdan başarıya koştuğu bu dönemde rotasını bir kez daha köklerine çevirdi.
Bir erkek ve bir kız kardeşi bulunan Lipa, babası ve aynı zamanda menajeri olan Dukagjin Lipa'nın yeni yaşını, takipçilerini geçmişe götüren nostaljik bir seriyle kutladı.
Sosyal medya hesabından paylaştığı karelerin altına duygusal bir not düşen Dua Lipa, babasına olan benzerliğini bizzat tescilleyerek ona "ikizim" diye hitap etti.
Paylaşılan fotoğraflarda, Dukagjin Lipa’nın gençlik hallerinin kızı Dua’nın şimdiki görüntüsüyle olan birebir benzerliği görenleri hayrete düşürdü. Hayranları, "Genetik mucize" yorumlarıyla Lipa ailesinin benzerliğini gündeme taşıdı.
Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, sadece babasına değil, annesi Anesa ve kardeşlerine karşı da oldukça şefkatli.
Geçmiş paylaşımlar incelendiğinde, Dua’nın babası Dukagjin’in adeta kopyası olduğu, kız kardeşi Rina’nın ise annesi Anesa’ya daha çok benzediği net bir şekilde görülüyor.
1995 yılında Londra’da dünyaya gelen Dua Lipa’nın müzik dehasının sırrı da babasında saklı; nitekim Dukagjin Lipa da gençlik yıllarında Kosovalı rock grubu Oda’nın solistiydi.
Hem kariyerinde hem de özel hayatında mutluluğu bulan Lipa, köklerinden aldığı güçle dünya sahnelerini fethetmeye devam ediyor.
Dua Lipa, 1990'ların ortalarından itibaren müzik dünyasına damga vuran, Kosova kökenli Arnavut bir ailenin kızı olarak Londra'da dünyaya gelen dünyaca ünlü bir pop yıldızıdır.
Modern pop müziğin en güçlü seslerinden biri kabul edilen Lipa, sadece şarkılarıyla değil, ikonik tarzı ve aile bağlarıyla da sıkça gündeme gelmektedir.
Müziğe olan ilgisi tesadüf değildir; babası Dukagjin Lipa, gençlik yıllarında Kosovalı rock grubu Oda'nın solistiydi. Babasının bu müzikal geçmişi, Dua'nın küçük yaşlarda müzikle iç içe büyümesini sağladı.
Küresel Başarı: "New Rules", "Levitating" ve "Don't Start Now" gibi hit parçalarıyla tanınan sanatçının albümleri dünya çapında milyonlarca satış rakamına ulaştı. Sahne performansları ve güçlü vokaliyle Grammy dahil pek çok prestijli ödülün sahibi oldu
22 Ağustos 1995 doğumlu olan sanatçı, geçtiğimiz yıl 30 yaşına girdi. Şu sıralar genç ve başarılı oyuncu Callum Turner ile olan birlikteliği ve evlilik hazırlıklarıyla magazin dünyasının odak noktasında.