Berkay Şahin, sosyal medya hesabından gerçekleştirdiği son paylaşımla takipçilerinin odağı haline geldi. Aile yaşantısına dair kesitleri belirli aralıklarla takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, bu defa kızının otomobil içerisinde çekilmiş bir fotoğrafına yer verdi.
Ünlü şarkıcı Berkay’ın kızı sosyal medyayı salladı: O not olay oldu
Ünlü şarkıcı Berkay Şahin, sosyal medya hesabından kızının bir fotoğrafını paylaşarak altına düştüğü notla gündem oldu. Yeniden kız babası olmaya hazırlanan ünlü sanatçının, "Değişik bir kızım var..." sözleriyle başlayan paylaşımı kısa sürede sosyal medyayı salladı.Hande Karacan
Başarılı şarkıcının bu karenin altına eklediği açıklama, kısa süre içinde sosyal medyada gündem olarak çok sayıda yorum aldı.
Pop müziğin popüler isimlerinden olan Berkay, 2016 senesinde model Özlem Ada ile hayatını birleştirmişti.
2017 yılında ilk kızları Arya’yı, 2019 yılında ise ikinci kızları Zeynep Mira’yı kucaklarına alan popüler çift, yakın zamanda üçüncü çocuk haberiyle sevenlerine büyük bir mutluluk yaşatmıştı. Çiftin yeniden bir kız bebek sahibi olacağı bilgisine ulaşılmıştı.
Evlilik hayatlarını kameralardan uzak, huzurlu bir şekilde devam ettiren çiftten Berkay Şahin, son olarak kızının güncel bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak çocuklarının kişilik yapısıyla ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.
Ünlü şarkıcı, araç içinde çekilen o fotoğrafa şu sözleri ekledi:
"Değişik bir kızım var... kendine ait zevkleri ve aşırı özgüveni var! Kimseyi umursamadan yaşadığı her saniyeden tatlı tatlı keyif alıyor... güzel yetişiyor"