Yazar, akademisyen, sanatçı ve gazetecilerden oluşan 168 isim, söz konusu ortak metne imza atmıştı.

İmzacı isimler arasında yer alan Müfit Can Saçıntı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada adliyeye giderek ifade verdiğini duyurdu.

"LAİKLİK BİLDİRİSİNE İMZA ATTIĞIM İÇİN İFADE VERMEK ÜZERE BULUNMAK ZORUNDAYIM"

Saçıntı, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kartal, Anadolu Adliye sarayında… Evet sarayında… Laiklik bildirisine imza attığım için ifade vermek üzere bulunmak zorundayım; 'En son nerede görülmüştü?' diye soran olursa; Kartal Adliye sarayının, -4. katında, talimat savcılığındayım."

"İFADE SÜRECİ ÇOK OLUMLU GEÇTİ"

İfade işlemleri tamamlanan ünlü sanatçı bir paylaşım daha yaparak sürecin olumlu geçtiğini belirtti:

"Canlarım merak etmeyin; ifade süreci çok olumlu geçti. Adliye personeli beni güler yüzle karşıladı. Kolonya tuttu, lokum, çikolata ikram etti; isim, resim vererek onları zorda bırakmak istemiyorum ama hepsine çok teşekkür ediyorum. Hem personelle, hem adliyedeki vatandaşlarla bol bol fotoğraf çektirdik. Artık bundan sonra savcılık ve hakimlerin kararına kaldı. Destekleyen herkese teşekkür ederim."