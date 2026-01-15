15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan Fatih Ürek’in 20 dakika boyunca kalbi durmuş, yapılan müdahaleler sonrasında yeniden hayata döndürülmüştü. Ürek’in sağlık durumuna dair avukatı yeni paylaşımda bulundu.
Ünlü sanatçı Fatih Ürek’ten haber var: Avukatı son sağlık durumunu açıkladı
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle aylardır hastanede tedavi gören ünlü şarkıcı Fatih Ürek’ten yeni haber geldi. Ürek’in avukatı yaptığı açıklamada 'Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir' dedi.Hande Karacan
SÜREÇ DOKTORLARIN GÖZETİMİNDE İLERLİYOR
Yoğun bakımda tedavisi devam eden sanatçının son durumu hakkında avukatı tarafından yapılan açıklamada, sürecin doktorların gözetiminde sürdüğü ve gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.
Berrin Ayata, sanatçının tedavi sürecinin kısmi olarak olumlu devam ettiğini söyledi;
“Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam eden Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm yoğun bakım prosedürleri uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Bu süreçte Sağlık Bakanlığı, hastane kadrosu ve tüm çalışanlara, manevi destek mesajlarıyla yanında olan dostlarımıza ve sevenlerimize teşekkür ederiz.”
NE OLMUŞTU?
Ünlü şarkıcı, 15 Ekim’de evinde kahvaltı yaparken kalp krizi geçirmişti. Kalbi yaklaşık 20 dakika duran şarkıcı, yapılan tıbbi müdahalelerle hayata yeniden döndürülmüştü.
Tedavisi hastanede devam eden Ürek'in durumunun ağırlaşması ve kritikleşmesi nedeniyle doktorlar yakınlarını hastaneye çağırmıştı. Dostları yakınları hastaneye koşmuştu.
FATİH ÜREK KİMDİR?
3 Nisan 1966, Erzurum’da dünyaya gelen ünlü şarkıcı Fatih Ürek fantezi ve pop müzik sanatçısı.
1993 yılından bu yana müzisyen, şarkıcı, tiyatrocu, oyuncu, sunucu kimlikleri ve başarıları ile Türk halkının gönlünde taht kurdu. Türk şarkıcı ve tiyatrocu, müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.
Henüz 15 yaşındayken Bursa Devlet Tiyatrosu’nun kadrosuna girdi ve 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Fakat öğretimine tiyatrodan devam edemedi.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek İstanbul'a taşındı.
İlk albümü 1993 yılında yayınlayan sanatçı, 1995 yılında çıkardığı albümü ile pop şarkılarının yanı sırasında Klasik Türk Müziği ile ilgili çalışmalar yaptı. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş karakterine hayat verdi.