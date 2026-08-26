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Country müziğin en önemli isimlerinden olan sanatçı Dolly Parton hayatını kaybetti. Parton’ın basın danışmanı 80 yaşındaki sanatçının ABD’nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde hayatını kaybettiğini duyurdu.

Diken'de yer alan habere göre, kariyeri boyunca birçok şarkı besteleyen Parton, ‘Jolene’, ‘Coat of Many Colors’ ve ‘I Will Always Love You’ gibi 100 milyondan fazla satan ve 1 milyardan fazla dinlenen şarkılarıyla hafızalara kazındı.

Parton, 10 Grammy ödülü ve yazdığı 3 binden fazla şarkıyla müzik dünyasına damga vurmuştu.

TRUMP: BAYRAKLARI BİR HAFTA YARIYA İNDİRİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Parton’ın ölümünün ardından Truth Social’dan şunları yazdı:

"Gelmiş geçmiş en büyük Country şarkıcılarından biri ve çok daha ötesi olan Dolly Parton’ın hayatını kaybettiğini bildirmekten büyük üzüntü duyuyorum. Bu, milyonlarca insan için gerçek bir kayıp.

Onun gibisi hiç gelmedi ve asla gelmeyecek. Onun anısına, Birleşik Devletler genelindeki Amerikan bayrağını bu akşam saat 18:00’den itibaren bir haftalık süreyle yarıya indiriyorum. "