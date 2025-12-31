İstanbul’un Esenyurt Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana gelen olayda, Moğollar grubunun üyesi ünlü sanatçı Cahit Berkay, aracıyla seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARACIYLA RESTORANA DALDI

Kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki restorana daldı. Berkay kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken, restoranda bulunan bir kişi yaralandı. İşyerinde ise büyük çapta maddi hasar oluştu. Olaydan sonra büyük şok yaşayan Berkay, ambulansla kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

CAHİT BERKAY KİMDİR?

Cahit Berkay, 3 Ağustos 1946'da Isparta'da doğdu. 1959'da ailesi ile birlikte İstanbul'a gelen Berkay, liseyi İstanbul Kabataş Lisesi'nde bitirdi. Daha sonra İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi'nde yüksek eğitimini tamamladı.

Müziğe ilkokulda mandolin çalarak başladı. 1960-1965 tarihleri arasında amatörce müzik yaptı. Müzik hayatına, 1962 yılında Siyah inciler grubunda başladıktan sonra, 1964'te Selçuk Alagöz'ün grubunda profesyonel oldu. Moğolları kuran ilk kadroda yer aldı. Grupta akustik elektrik gitar, yaylı tambur, ıklığ, bağlama çalıyordu. 1974'de sinema dünyasına giren Berkay, Moğollar dışında yıllardır film müzikleri yapıyor.

1978'de"Fırat’ın cinleri", 1982'de"Kırık bir aşk hikayesi", 1991'de"Gizli yüz" filim müzikleri ile Altın Portakal ödülünü aldı. 149 film, 58 dizi ve 10'un üzerinde belgesel müziği yapan Cahit Berkay, 1997'de, film müzikleri albümleri serisinin birincisini yaptı. 1998’de Film müzikleri volüm 2 , 200’de de, Film müzikleri volüm 3’ü yaptı.

Sinema dışı müziklere uzun süre ara veren Berkay, sadece 1980'de Zülfü Livaneli'nin "Günlerimiz" albümüne iki şarkıda katkıda bulundu. 1987'de arkadaşı Cem Karaca'nın ülkeye dönmesinden sonra onunla çalışmaya başladı. 1990'da Karaca, Berkay ve Uğur Dikmen, Yiyin Efendiler albümünü çıkardı. Aynı yılın Temmuz ayı, Cem Karaca'nın seslendirdiği, Cahit Berkay bestesi "Kahya Yahya" 1990 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nı kazanmıştır. Üçlünün ortaklığı 1992'de Nerde Kalmıştık? albümü ile devam etti. Albümün çıkış şarkısı, Cahit Berkay bestesi "Raptiye Rap Rap" oldu ve daha sonra birçok kez farklı sanatçılar tarafından yorumlandı. 1999 tarihli "Bindik Bir Alamete..." albümünde de Cem Karaca'ya eşlik etti.

Berkay, 1997'de Kenan Doğulu'nun oynadığı "Hiç Bana Sordun Mu?" adlı dizide konuk oyuncu olarak oynamıştır. 2005'te ise İki Süper Film Birden adlı filmde "Newton Mustafa" rolünü oynamıştır. 2012 yılında Star TV de yayınlanmaya başlayan Sudan Bıkmış Balıklar isimli televizyon dizisinde "Hilmi Baba" rolünü oynamıştır.

Moğollar'ın yanında solo kariyerini de devam ettiren Cahit Berkay, 1997'de ilk film müzikleri albümünü çıkardı. Bu albümün 1999 ve 2001 devamı geldi. 2002'de çıkan "Gitarın Asi Çocukları" adlı toplama albümde "Dörde Özlem" şarkısı ile yer aldı. 2005'te Sinema Bir Mucizedir'in film müziği albümünü yayınladı. 2007'de Grup Zan'ı kurdu ve Toprak albümünü yayınladı. 2009'da ise Yağmurdan Sonra filminin müziklerini albüm olarak yayınladı.

Bu albümler dışında Barış Manço anma albümünde "Rüya" şarkısı çaldı. "Rock Sınıfı" adlı toplama albümde Replikas'a "İlk Çağda Anadolu Uygarlıkları" ve Uzay Heparı'yı anma albümü Uzay Heparı - Sonsuza'da ise 4 Yüz grubunun seslendirdiği "Masum Değiliz" şarkısına bağlama ile eşlik etti.