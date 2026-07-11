Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: ANKA

Geçtiğimiz gün, aylardır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü şair ve yazar Ahmet Telli’nin cenaze programı belli oldu. Telli için, yarın saat 11.00’da Ankara'da İnşaat Mühendisleri Odası'nın Necatibey Caddesi'ndeki binasında tören gerçekleştirilecek.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI’NDA DEFNEDİLECEK!

Telli’nin cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda defnedilecek. Toplumcu şiirin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden olan Ahmet Telli, Türk edebiyatının özgün isimleri arasındaydı.

AHMET TELLİ KİMDİR?

Hüzün, isyan, sevda ve direnişi aynı şiir evreninde buluşturan Telli, 2 Aralık 1946'da Çankırı'nın Eskipazar ilçesinde doğdu. Öğretmen okullarında eğitim gördükten sonra köy öğretmenliği yapan Telli, Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamladı. Daha sonra ise; Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara'da Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında sıkıyönetim döneminde tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Telli, yargı sürecinin ardından yayıncılık, editörlük ve kitapçılık yaptı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında öğretmenliğe döndü ve daha sonra emekliye ayrıldı.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli'nin "Yangın Yılları", "Hüznün İsyan Olur", "Dövüşen Anlatsın", "Saklı Kalan", "Su Çürüdü", "Belki Yine Gelirim", "Nida" ve "Veda Divanı" gibi çok sayıda eseri bulunuyor. Ömer Faruk Toprak Şiir Ödülü, Yazko Şiir Özendirme Ödülü, Nevzat Üstün Şiir Başarı Ödülü, Altın Portakal Şiir Ödülü ve PEN Türkiye Şiir Ödülü'nün de aralarında bulunduğu birçok ödüle layık görülen Telli, ardında Türk şiirinin hafızasında önemli bir miras bıraktı.