Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşen konsere, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından gelen rock müzik severler büyük ilgi gösterdi.

Grup, aynı stadyumda en son 1993 yılında konser vermişti. 33 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’daki dinleyicileriyle buluşan Scorpions, “Coming Home-60 Years of Scorpions Tour” adlı dünya turnesi kapsamında sahneye çıktı ve güçlü repertuvarı ile etkileyici performansıyla dikkat çekti.

Konserin açılışında konuşan solist Klaus Meine, İstanbul’da olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, şehre yeniden dönmenin kendileri için anlamlı olduğunu söyledi. Meine, grubun 60 yıllık yolculuğuna değinerek, 1970’li yılların başında Avrupa’yı eski bir minibüsle dolaştıkları günlerden bugüne uzanan hikâyelerini izleyicilerle paylaştı.

Scorpions, konseri 1984 tarihli “Coming Home” parçasıyla başlatırken; “Steamrock Fever”, “Wind of Change”, “Still Loving You”, “Rock You Like a Hurricane” ve “No One Like You” gibi klasikleşmiş şarkılarını da hayranlarıyla birlikte seslendirdi.