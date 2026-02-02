İspanyol rap dünyasının tanınmış isimlerinden Delaossa, Madrid’deki konseri sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek izleyicilere korku dolu anlar yaşattı.
EMNİYET KEMERİ KOPTU
Olay, 31 Ocak 2026 Cumartesi gecesi Movistar Arena'da gerçekleşti. Konser performansı sırasında yaklaşık 20 metre yükseklikteki bir platformda bulunan sanatçı, aşağı atlamaya hazırlandığı sırada teknik bir talihsizlik yaşadı.
Emniyet kemerlerinden birinin kopması sonucu dengesini kaybeden Delaossa, sert bir şekilde sahneye düştü. O anlar, konsere katılan hayranlarının cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
SAKATLIĞINA RAĞMEN SAHNEYE DÖNDÜ
Ölümden döndüğü ifade edilen kazanın ardından yapılan ilk incelemelerde ünlü rapçinin omzunun çıktığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kolu askıya alınan ve ağrı kesici iğne yapılan Delaossa, hayranlarını yalnız bırakmayarak konserini bu şekilde tamamladı.