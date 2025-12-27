Rap müzik sahnesinin son yıllardaki dikkat çeken isimlerinden, Blok3 mahlasıyla tanınan Hakan Aydın, birkaç hafta önce sağlık sorunlarını gerekçe göstererek Türkiye’nin farklı şehirlerindeki konserlerini geçici olarak iptal ettiğini açıklamıştı. Bu karar, hayranlarını üzmüştü.

Daha sonra sosyal medya hesabından bir video paylaşan Blok3, ara verdiği konserlere yeniden devam etme kararı aldığını belirterek, “10 günlük tatil planımdan vazgeçtim, kalan konserlere çıkacağız” sözleriyle sevenlerine müjde vermişti. Bu açıklamanın ardından sanatçı, aldığı acı haberle sarsıldı.

‘MEKANIN CENNET OLSUN BABAANNEM’

Babaannesinin fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Blok3, Muğla konserinin cenaze nedeniyle ileri bir tarihe alındığını ifade ederek, “Mekânın cennet olsun babaannem” notunu düştü.

Ünlü rapçiye, sosyal medya üzerinden çok sayıda takipçisi ve hayranı taziye mesajları gönderdi.