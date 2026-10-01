Ünlü pideci müşterilerine dana eti yerine at ve eşek eti yedirmiş

ŞEHİR DIŞINDAN GELENLERİN DE UĞRAK NOKTASIYDI

Söz konusu işletmenin özellikle cantığıyla tanındığı, müşterilerin yemek yiyebilmek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ve Bursa dışından gelen ziyaretçilerin de uğrak noktalarından biri olduğu belirtildi.