Yeniçağ Gazetesi
10 Haziran 2026 Çarşamba
İstanbul 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor

Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor

'Emret Komutanım', 'Mahpeyker: Kösem Sultan' ve 'Ayla' gibi yapımlardaki performansıyla tanınan oyuncu Damla Sönmez, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 1

Uzun süredir İlkay Akıncı ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlandığı öne sürüldü.

1 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 2

Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi.

2 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 3

2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, Sönmez ve Akıncı'nın nikah hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.

3 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 4

Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre çift, 11 Temmuz tarihinde aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilecek sade bir törenle dünyaevine girecek.

4 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 5

Sınırlı davetli listesinin yer alacağı organizasyonun şimdiden magazin gündeminde geniş yankı uyandırdığı belirtiliyor.

5 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 6

Öte yandan evlilik iddialarıyla adından söz ettiren Damla Sönmez'in kökeni de merak konusu oldu.

6 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 7

3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun anne tarafından Abhaz, baba tarafından ise Çerkes kökenli olduğu biliniyor.

7 8
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro