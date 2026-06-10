Uzun süredir İlkay Akıncı ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncunun ilişkisini resmiyete taşımaya hazırlandığı öne sürüldü.
Ünlü oyuncudan sürpriz karar: Damla Sönmez evleniyor
'Emret Komutanım', 'Mahpeyker: Kösem Sultan' ve 'Ayla' gibi yapımlardaki performansıyla tanınan oyuncu Damla Sönmez, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi.
Yaklaşık iki yıldır gözlerden uzak bir ilişki sürdüren çiftin evlilik kararı aldığı iddia edildi.
2. Sayfa'dan Kaan Kurdoğlu'nun haberine göre, Sönmez ve Akıncı'nın nikah hazırlıklarına başladığı konuşuluyor.
Magazin kulislerinde yer alan iddialara göre çift, 11 Temmuz tarihinde aile üyeleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilecek sade bir törenle dünyaevine girecek.
Sınırlı davetli listesinin yer alacağı organizasyonun şimdiden magazin gündeminde geniş yankı uyandırdığı belirtiliyor.
Öte yandan evlilik iddialarıyla adından söz ettiren Damla Sönmez'in kökeni de merak konusu oldu.
3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen oyuncunun anne tarafından Abhaz, baba tarafından ise Çerkes kökenli olduğu biliniyor.