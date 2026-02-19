Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, organ nakli ameliyatı olmuştu. Özkan, geçirdiği karaciğer ameliyatının ardından, bugün hastaneden taburcu oldu. Bir süredir hastanede olan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Özkan, organ bağışı ile yeniden sağlığına kavuştu. 11 saat süren kritik ameliyat sonrası hastanede iyileşme sürecine giren Özkan'dan sevindiren haber geldi.

TABURCU OLDU

Ufuk Özkan, bugün hastaneden taburcu edildi. Hastaneden taburcu edilirken, fotoğraf çekilen Ufuk Özkan'ın sağlığının da yerinde olduğu görüldü.

YENİDEN YOĞUN BAKIMA ALINDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sosyal medyada, ameliyat sonrası oyuncunun durumunun kötü olduğuna dair çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Ancak Ufuk Özkan, paylaştığı video ile bu söylentilere bizzat yanıt vermiş ve iyi olduğunu vurgulayarak şunları söylemişti;