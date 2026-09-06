İstanbul Kağıthane’deki evinde hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu.
51 yaşında yaşamını yitiren Kılıç’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda bulunan gasilhaneye getirildi.
MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ’NDE ANMA TÖRENİ DÜZENLENECEK
Serhat Kılıç’ın menajeri Tolga Çinkitaş, oyuncunun sevenleri ve dostları için İstanbul’da anma töreni düzenleneceğini açıkladı.
Çinkitaş’ın verdiği bilgiye göre, anma töreni yarın saat 12.00’de Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde gerçekleştirilecek.
Menajer Çinkitaş, Kılıç’ın sevenlerinden gelen yoğun mesajlar nedeniyle törene tüm dostlarını beklediklerini ifade etti.
SERHAT KILIÇ ANKARA’DA TOPRAĞA VERİLECEK
Serhat Kılıç’ın cenaze namazı ise Salı günü öğle namazında Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacak.
Cenaze namazının ardından Kılıç, Ankara’da toprağa verilecek.
Menajeri Tolga Çinkitaş, Kılıç’ın kaybının çok ani olduğunu belirterek büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi.