Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı
Oyuncu Melisa Döngel ve arkadaşı, İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması yaşadıkları sürücünün silahlı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Aracından inerek Döngel'in bulunduğu araca yaklaşan sürücünün silah gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Kaynak: Haber Merkezi
Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ
NTV'nin haberine göre olay, 9 Eylül'de İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi.
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.
Trafikte başlayan tartışmanın büyümesi üzerine diğer sürücü aracını yolun ortasında bırakarak dışarı çıktı.
ARACA YAKLAŞIP SİLAH GÖSTERDİ
İddiaya göre şüpheli, aracından indikten sonra Melisa Döngel ve arkadaşının bulunduğu araca doğru yaklaştı. Sürücü, elindeki silahı göstererek Döngel ve arkadaşına tehditler savurdu.
Trafiğin ortasında yaşanan silahlı tehdit sırasında korku dolu anlar yaşandı. Olay, araçta bulunan kişilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
MELİSA DÖNGEL İHBARDA BULUNDU
Silahlı tehdidin ardından Melisa Döngel durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın şüphelisi olan sürücüyü gözaltına aldı.