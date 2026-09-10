Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı

Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı

Oyuncu Melisa Döngel ve arkadaşı, İstanbul Sarıyer'de trafikte yol verme tartışması yaşadıkları sürücünün silahlı tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Aracından inerek Döngel'in bulunduğu araca yaklaşan sürücünün silah gösterdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 1
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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 2

Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 3

YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

NTV'nin haberine göre olay, 9 Eylül'de İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 4

Trafikte başlayan tartışmanın büyümesi üzerine diğer sürücü aracını yolun ortasında bırakarak dışarı çıktı.

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 5

ARACA YAKLAŞIP SİLAH GÖSTERDİ

İddiaya göre şüpheli, aracından indikten sonra Melisa Döngel ve arkadaşının bulunduğu araca doğru yaklaştı. Sürücü, elindeki silahı göstererek Döngel ve arkadaşına tehditler savurdu.

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 6

Trafiğin ortasında yaşanan silahlı tehdit sırasında korku dolu anlar yaşandı. Olay, araçta bulunan kişilerden biri tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı - Resim: 7

MELİSA DÖNGEL İHBARDA BULUNDU

Silahlı tehdidin ardından Melisa Döngel durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, olayın şüphelisi olan sürücüyü gözaltına aldı.

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