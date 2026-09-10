Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e silahlı tehdit: Trafikte dehşeti yaşadı

YOL VERME TARTIŞMASI SİLAHLI TEHDİDE DÖNÜŞTÜ

NTV'nin haberine göre olay, 9 Eylül'de İstanbul'un Sarıyer ilçesinde meydana geldi.

Bir süredir ekranlardan uzak kalan Melisa Döngel ile arkadaşı Mehmet Fatih Saruhan, Katar Caddesi üzerinde araçlarıyla seyir halindeyken başka bir sürücüyle yol verme meselesi nedeniyle tartışmaya başladı.