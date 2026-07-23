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Oyuncu Mehmet Özgür, sezonun yorgunluğunu eşi Safinaz Özgür ve oğlu Başar Arhan ile çıktığı karavan tatilinde atıyor. Türkbükü'nde objektiflere yansıyan oyuncunun, ailesiyle geçirdiği keyifli anlar dikkatlerden kaçmadı.

KEYİFLİ ANLARI GÖZLERDEN KAÇMADI

Oyuncu Mehmet Özgür, sezonun yorgunluğunu eşi Safinaz Özgür ve oğlu Başar Arhan ile çıktığı karavan tatilinde atıyor. Türkbükü'nde objektiflere yansıyan oyuncu, ailesiyle geçirdiği keyifli anlarla dikkat çekti.

Son yıllarda ilgi gören karavan tatilini tercih eden isimler arasına oyuncu Mehmet Özgür de katıldı. Ünlü oyuncu, eşi Safinaz Özgür ve oğulları Başar Arhan ile birlikte Bodrum Türkbükü'nde tatil yaparken görüntülendi.



Sözcü'de yer alan habere göre, oyuncu Mehmet Özgür, yoğun geçen sezonun ardından dinlenmek için ailesiyle birlikte karavan tatiline çıktı. Eşi Safinaz Özgür ve oğulları Başar Arhan ile Bodrum'un Türkbükü bölgesindeki karavan kampını tercih eden oyuncu, tatil boyunca objektiflere yansıdı.

Karavanından köpeğini çıkaran Mehmet Özgür, daha sonra eşi ve oğluyla birlikte Akyarlar'da bulunan bir plaja geçti.

DOĞAYLA İÇ İÇE TATİL

Ailesiyle vakit geçiren oyuncunun keyifli anları kameralar tarafından görüntülendi.

Sıcak havadan korunmak için şapka takmayı tercih eden 55 yaşındaki oyuncunun sade tatil tarzı da dikkat çekti.

Doğayla iç içe bir tatil yapan Mehmet Özgür'ün ailesiyle geçirdiği huzurlu anlar, yaz sezonunun öne çıkan magazin kareleri arasında yer aldı.