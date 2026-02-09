30 Haziran 2018’de Brezilya’da fotoğrafçı Hüseyin Kara ile evlenen ve daha sonra Türk vatandaşlığı alan Jessica May, kariyerini Türkiye’de sürdürmeye devam ediyor. Maria ile Mustafa, Teşkilat ve Dert Bende gibi yapımlarda rol alan oyuncu, yıllar içinde karşılaştığı ilginç alışkanlıkları takipçileriyle paylaştı.

YEMEK SONRASI ÇAY RİTÜELİ

Jessica May’e göre Türkiye’de yemekten sonra çay içmek neredeyse yazılı olmayan bir kural. Bu durumu esprili bir dille anlatan oyuncu, yemekten sonra çay içmeden masadan kalkmanın pek mümkün olmadığını, hatta mutlaka ikram edilen çayı reddetmenin zor olduğunu söyledi. Çayın sindirime yardımcı olduğuna dair yaygın inancın da bu alışkanlığı güçlendirdiğini belirtti.

KAPI ÖNÜNDE AYAKKABI GELENEĞİ

May’in dikkatini çeken bir diğer detay ise evlerin önünde bırakılan ayakkabılar oldu. Brezilya’da böyle bir kültürün bulunmadığını ifade eden oyuncu, Türkiye’ye ilk geldiğinde kapı önlerinde dizili ayakkabıları görünce oldukça şaşırdığını dile getirdi.

TRAFİKTE KORNA KULLANIMI

Türkiye’deki trafik kültürü de May’in listesinde yer aldı. Özellikle kornanın sık kullanılması ona göre oldukça dikkat çekici. Brezilya’da bu kadar yoğun korna sesi duymadığını söyleyen oyuncu, Türkiye’de ışık yanmadan bile kornaya basılabildiğini esprili bir şekilde anlattı.

ZENGİN TÜRK KAHVALTISI

Türk mutfağının en çok etkileyen yönlerinden birinin kahvaltı olduğunu belirten Jessica May, iki ülke arasındaki farkın oldukça büyük olduğunu vurguladı. Brezilya’da kahvaltının genellikle sade geçtiğini söyleyen oyuncu, Türkiye’de ise masaların çeşit çeşit yiyecekle dolu olmasından ve bazen tabağı koyacak yer bile bulunmamasından bahsetti.

KOLONYA ALIŞKANLIĞI

Listenin son sırasında ise kolonya yer aldı. Türkiye’de neredeyse her ortamda kolonya ile karşılaşmanın kendisini çok şaşırttığını söyleyen May, bu alışkanlığı hem hijyenik hem de ferahlatıcı bulduğunu ifade etti. Kolonyanın anında güzel bir koku yaymasını ise “harika bir detay” olarak tanımladı.