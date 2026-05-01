Yeniçağ Gazetesi
01 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Ünlü oyuncu İstanbul’u terk edip köy hayatını seçti: Ne elektrik var ne de telefon

Bülent Polat, özellikle Avrupa Yakası dizisinde canlandırdığı “Şehsuvar” karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştı. Ünlü oyuncu, İstanbul’un yoğun temposundan uzaklaşma kararı alarak hayatında köklü bir değişikliğe gitti. Ailesini de yanına alarak Çanakkale'de bir köye yerleşti.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
Haberi Paylaş
Eşi Duygu Şenoğlu ve iki çocuğuyla birlikte Karderesi Salihler köyüne yerleşen oyuncu, şehirden oldukça uzak bir noktada, yaklaşık 6 dönümlük arazide yaşıyor. Modern hayatın pek çok imkanından bilinçli şekilde vazgeçen Polat’ın yaşadığı yerde telefon çekmiyor, elektrik bulunmuyor.

1 7
Günlük yaşamlarını doğanın ritmine göre şekillendiren aile, ısınma ihtiyaçlarını sobayla karşılıyor. Yemeklerini soba üzerinde pişiren Polat, çocuklarıyla birlikte odun topluyor ve toprağı işleyerek üretim yapıyor.

2 7
Arazisinin bir bölümünde tarımla uğraşan oyuncu, hangi ağaç türlerinin bulunduğu coğrafyaya uyum sağladığını deneyimleyerek öğreniyor.

3 7
Polat, bu yeni yaşamını “hayal ettiğim hayatın tam içindeyim” sözleriyle özetliyor.

4 7
Çocuklarının bu sade düzeni benimsemesinin kendisini en çok mutlu eden şey olduğunu belirten oyuncu, teknolojiden uzak bir hayatın onlara farklı bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyor.

5 7
Ünlü isim, büyük ve lüks bir eve ihtiyaç duymadığını da özellikle vurguluyor. Tüm yaşam alanını tek bir odada topladığını söyleyen Polat; çalışma masası, kitapları, dinlenme alanı ve yatağıyla minimal bir düzen kurduğunu ifade ediyor.

6 7
Ona göre bu yaşamın özü, ihtiyaçları sadeleştirmek ve doğayla uyum içinde var olmak.

7 7
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro