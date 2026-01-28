Başka Dilde Aşk, Çakallarla Dans, Oflu Hoca’nın Şifresi, Diriliş Ertuğrul ve Bir Zamanlar İstanbul gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu, hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl yaşadığı büyük acının ardından çevresindeki insanları yeniden değerlendirdiğini söyledi. Mayıs ayında babasını kaybeden Balçın, bu süreçte zor günler geçirdiğini ve bu kaybın hayatına dair önemli kararlar almasına neden olduğunu ifade etti.

Balçın, yaşadığı dönüşümü şu sözlerle anlattı:

“Eskiden herkesi sevmek, herkes tarafından sevilmek gibi bir kaygım vardı. Artık böyle hissetmiyorum.”

Sosyal medya hesaplarında da ciddi bir temizlik yaptığını belirten oyuncu, yaşadığı bir olayı şöyle aktardı:

“Bir sabah uyandım ve 800 kişiyi sildim. Bir arkadaşım bana ‘Bu beni çok üzdü’ diye mesaj attı. Neye üzülüyorsun? Üç yıldır ne bir merhaba ne bir nasılsın… Babamı kaybettiğimde yanımda değildin. Gerekirse 800 kişiyi daha silerim.”